video suggerito

Venezia, albero cade su un gruppo di turisti, ferita mamma di 2 bimbi: “Alcuni volevano scattare selfie” Diverse persone sono rimaste ferite in seguito al crollo di un albero in piazzale Roma a Venezia. Tra le vittime in condizioni gravi vi è una donna mamma di due bambini. I soccorritori hanno dovuto allontanare alcuni turisti che volevano scattare un selfie davanti al luogo dell’incidente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un albero è caduto sulla folla di turisti in arrivo dalla stazione dei treni a Venezia, affollatissima per la giornata di festa del 2 giugno. L'albero è caduto dopo aver scricchiolato a più riprese, a detta di molti testimoni. Il fatto si è verificato intorno alle 15 a piazzale Roma, proprio davanti a uno dei chioschi che dà sul canale. Al momento dell'incidente stavano passando diverse persone e almeno 9 sono rimaste ferite. In tre sono rimaste gravemente coinvolte.

Subito sono intervenuti agenti della polizia locale e vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i feriti e disporne il ricovero in ospedale. In tre sono stati trasportati in ambulanza in condizioni ritenute serie. L'area dell'incidente è stata transennata, anche se l'operazione è stata complicata da un gruppo di "turisti curiosi" che, dopo la caduta dell'albero, ha addirittura cercato di scattare un selfie.

Il tutto, incredibile da dirsi, proprio davanti alle operazioni di salvataggio condotte dai vigili del fuoco per recuperare una donna, madre di due bambini, che al momento del crollo si trovava seduta sul muretto sotto la pianta. Un medico presente in quel momento le ha prestato i primi soccorsi con un massaggio cardiaco di oltre 10 minuti. La donna è ora ricoverata presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre con prognosi riservata.

Leggi anche Arrestato 24enne per terrorismo: nel suo pc file di propaganda jihadista e manuali per costruire armi

Tra i feriti più gravi anche un uomo colpito alla schiena con diverse fratture. Salve per un soffio un gruppo di persone che si stava recando a un matrimonio e che si era spostato per andare incontro a un parente dall'altra parte della piazza.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso la sua vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, augurando loro una pronta guarigione. "Ringrazio vigili del fuoco, personale sanitario e Polizia Locale per essere intervenuti tempestivamente dimostrando grande professionalità e dedizione nel prestare soccorso" ha scritto su X.