Vasto incendio e colonne di fumo in un capannone di stoccaggio a Trepuzzi, il sindaco: “Non aprite le finestre” Un vasto incendio è divampato nei capannoni del deposito della Fortunato Logistica nel comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce. Il sindaco: “Si raccomanda alla cittadinanza di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre allontanandosi dal luogo interessato”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giorgia Venturini

Vasto incendio in Salento. Le fiamme sono divampate nei capannoni del deposito della Fortunato Logistica nel comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce. A dare la notizia è il sindaco del paese che sulla pagina Facebook scrive: "A causa dell'incendio divampato in zona Nomef si raccomanda alla cittadinanza di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre allontanandosi dal luogo interessato. Si raccomanda di limitare al massimo le uscite. Seguiranno aggiornamenti".

Il fumo infatti ha invaso tutta la zona rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono corsi subito i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. Anche il sindaco della vicina Novoli, Marco De Luca, invita tutti i cittadini di Novoli a "evitare il transito nella zona interessata dall'incendio e a chiudere porte e finestre per minimizzare i rischi legati alla possibile diffusione di fumi e sostanze inquinanti".