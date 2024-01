Valfabbrica, travolto dal terreno nello scavo di un cantiere: operaio muore in ospedale Un operaio di 50 anni è morto in uno scavo di un cantiere di Valfabbrica, a Perugia. L’uomo, sceso in uno scavo per collegare alcuni tubi, è stato travolto dal terreno circostante per cause ancora da accertare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un operaio è morto travolto dal terreno mentre si trovava in uno scavo per la sistemazione di alcune tubature a Valfabbrica, a Perugia. L'uomo, che aveva poco meno di 50 anni, è morto sul colpo durante il turno di lavoro per la ditta con la quale lavorava in un cantiere edile. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Secondo quanto reso noto, l'operaio si stava occupando di alcuni interventi per una fognatura e il terreno ai lati dello scavo ha ceduto, travolgendolo in pochi minuti. L'uomo è stato soccorso dal 118 ed è stato estratto vivo ma è poi deceduto in ospedale. Stando alle prime informazioni, il 50enne era sceso nello scavo per collegare alcune tubature nel cantiere edile dove stava lavorando insieme alla ditta della quale era dipendente come operaio.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine chiamate sul posto dopo l'incidente per verificare che tutte le norme di sicurezza sul lavoro fossero state messe in atto e per accertare le dinamiche del grave incidente. Da capire ancora perché il terreno che circondava lo scavo abbia ceduto, travolgendo in pochi istanti come una valanga il 50enne sceso per collegare alcune tubature.

Leggi anche Ragazzo di 27 anni muore all'ospedale di Grosseto per una meningite fulminante

Il tutto sarebbe accaduto nella mattinata di oggi, poco prima dell'ora di pranzo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni colleghi dell'operaio, in un primo momento estratto vivo dai soccorritori intervenuti e caricato sull'ambulanza per il ricovero in ospedale. Il 50enne è purtroppo morto una volta arrivato al nosocomio dove era stato trasportato dal 118. Sconvolti i colleghi di lavoro che hanno atteso con l'operaio l'arrivo dell'ambulanza che ha poi tentato di salvargli la vita.

Ulteriori informazioni sull'identità del 50enne saranno fornite nelle prossime ore dopo gli accertamenti delle forze dell'ordine convocate sul posto.