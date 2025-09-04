Valerio Nicolosi e Scanner sbarcano su Fanpage, perché abbiamo bisogno di accendere la luce sul mondo

Oggi più che mai, abbiamo bisogno di sapere cosa accade nel mondo. Lo so, detta così è un’ovvietà, ma pensateci bene: quanto capiamo davvero di cosa succede? Per quanto abbiamo telecamere puntate ovunque, social network, media online, abbiamo davvero chiaro cosa sta succedendo?

Come per i viaggi, più sono grandi le distanze, più servono mappe e guide esperte, che ci sappiano raccontare contesti che non conosciamo, che parlino con persone di cui non sappiamo la lingua, che sappiano discernere la verità dalle bufale. Ovunque.

Valerio Nicolosi è uno dei migliori giornalisti italiani nel fare questo mestiere. Perché l’ha fatto per tanti anni sul campo, e ancora continua a farlo, nei quattro angoli del pianeta. Perché conosce le persone giuste a cui chiedere le cose. Perché sa cosa leggere e dove leggerlo sui giornali italiani ed esteri. Perché ha un punto di vista sulle cose che non è mai viziato dal pregiudizio, ma filtrato sempre e comunque attraverso le lenti della realtà fattuale.

Il suo podcast, Scanner, è diventato negli anni un punto di riferimento per chi si interessa di cosa succede nel mondo. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, attraverso una lettura ragionata dei giornali, Nicolosi disegna le mappe della giornata e ci aiuta a capire, in modo semplice ma senza banalizzare, cos’è successo e cosa succederà. Al punto che per tantissima gente quello con Scanner è diventato un appuntamento irrinunciabile per iniziare la giornata.

Per questo siamo molto contenti di annunciare che dall’8 settembre, Valerio Nicolosi e il suo podcast, Scanner, entreranno a far parte della squadra di Fanpage, ampliando la nostra offerta di contenuti di approfondimento, dalla rassegna serale di Nel Caso Te Lo Fossi Perso, al mio podcast Direct, in cui rispondo ogni venerdì alle domande dei lettori, sino a un live show di inchieste come Confidential, ideato e condotto da Francesco Piccinini.

Ogni mattina, Valerio Nicolosi e Scanner, ci racconteranno la realtà, spesso con la viva voce dei protagonisti delle storie più interessante, a volte direttamente dai luoghi in cui la cronaca prende forma.

Appuntamento a lunedì 8 settembre, quindi. Con Valerio Nicolosi, con Scanner. E ovviamente con Fanpage.