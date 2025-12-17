Valentina Squillace travolta a Savona, aperto fascicolo per omicidio stradale: indagato autista del tir

Valentina Squillace, 22 anni, studentessa si giurisprudenza è stata travolta e uccisa da un tir il 16 dicembre. La Procura apre un fascicolo d’indagine per omicidio stradale

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo d'indagine per l'omicidio stradale di Valentina Squillace, la 22enne che la mattina del 16 dicembre è stata travolta e uccisa da un tir a Savona, in corso Tardy e Benech. Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente del mezzo.

Perché la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per la morte di Valentina Squillace

Valentina stava attraversando la strada sul corso Tardy e Benech, una zona della città che funge da collegamento per il porto e che per questo è interessata dall'attraversamento di mezzi pesanti. Secondo le prime ricostruzioni, elaborate anche grazie al supporto di alcuni testimoni, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando il tir l'ha colpita e trascinata per diversi metri sull'asfalto. La giovane è morta poco dopo rendendo vani gli immediati tentativi di soccorso.

Dopo i rilievi iniziati dalla Polizia Locale adesso anche la Procura proseguirà le indagini. Il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale, e il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Chiara Venturi, volto noto della giustizia genovese.

L'apertura dell'indagine per omicidio stradale a carico del conducente del tir si tratta di un atto dovuto allo scopo di accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Allo stesso scopo è stato disposto anche il sequestro del mezzo, mentre al momento non è ancora stata disposta l'autopsia sul corpo di Valentina.

La giovane, studentessa di giurisprudenza e per anni pallavolista della squadra della sua città, la Vbc Savona, già nella giornata di ieri è stata ricordata sia dal suo ateneo che dalla Regione.

Cosa si rischia in caso di condanna per omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 2016 ed è disciplinato dall'articolo 589 bis del Codice Penale. Punisce chiunque cagioni la morte di una persona a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In caso di condanna è prevista la reclusione da due a sette anni. Ed è aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente di guida, o nel caso in cui il veicolo abbia problematiche di natura amministrativa.