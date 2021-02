Ventotto anni, trovata con una ferita alla testa sul greto di un fiume. Per la procura è suicidio, ma la famiglia non crede che Valentina Fodde, mamma di un bimbo di tre anni, si sia tolta la vita lanciandosi sul greto del fiume Bisenzio, in Toscana. Estetista e mamma, quella mattina Valentina era salita a bordo del solito bus che l'avrebbe portata a Prato, al centro estetico dove lavorava. Non è mai stato chiarito cosa fosse accaduto nel tragitto da casa a lavoro, fatto sta che Valentina al centro estetico non arriverà mai.

I fatti risalgono al 2001. Quel giorno di gennaio il compagno di Valentina viene avvertito dai colleghi che non è arrivata al lavoro, l'indomani viene ritrovata cadavere, con la testa sfigurata da una grossa ferita in un luogo impervio, dove difficilmente sarebbe potuta arrivare a piedi. Valentina si è lanciata o è stata colpita e poi gettata già morta, sul greto del Bisenzio? Domande a cui la procura da una risposta immediata, con la richiesta di archiviazione. Nonostante il dissenso della famiglia, per li inquirenti la giovanissima mamma si è suicidata. Su richiesta della famiglia il caso viene riaperto dal Gip e poi nuovamente archiviato nel 2007

Nel 2015 la svolta. Il caso viene riaperto. La parte civile chiede l'esame del DNA degli abiti indossati da Valentina e porta all'attenzione la sparizione di diciassette nastri registrati che contengono informazioni importanti. In più, c'è da vagliare le incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni all'epoca ascoltati. "Mia figlia non aveva problemi di depressione, stava andando al lavoro come tutte le mattine quando è scomparsa nel nulla. Dopo un giorno è stata trovata morta sul greto del Bisenzio. Voglio sapere che cosa le è successo" ripete la madre.