Valanga in Valle d’Aosta, trovati morti i due scialpinisti dispersi: i corpi estratti dalla neve Sono stati trovati morti i due scialpinisti dispersi dalla giornata di ieri dopo la valanga in Valle d’Aosta. I due corpi sono stati estratti dalla neve.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati trovati senza vita i corpi dei due scialpinisti dispersi in Valle d'Aosta e oggetto di ricerca dalla mattinata di ieri, 1 aprile 2023. I due cadaveri sono stati individuati nella zona del Chateau des Dames (Valtournenche). Stando a quanto reso noto dai soccorritori, sono stati estratti dalla neve di una valanga e portate a Cervinia. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate alla Guardia di Finanza.

"È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza". Lo ha scritto in un tweet Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d'Aosta agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna.

Oltre alla valanga sullo Chateau des Dames, in Valtournenche – dove sono stati recuperati in mattinata i corpi dei due scialpinisti -, nella giornata di sabato altre due slavine hanno coinvolto tre gruppi di escursionisti in Valle d'Aosta. In questo caso, però, non ci sono stati feriti. "Le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza e prudenza", si legge nel bollettino valanghe di ieri.

In aggiornamento