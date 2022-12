“Vado a fare la spesa”, ma non torna più: donna trovata morta nei bagni del centro commerciale La signora trovata morta nei bagni di un centro commerciale nella provincia di Pisa. A dare l’allarme era stato il marito, preoccupato perché non rispondeva al telefono.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Aveva detto al marito di dover uscire per andare a fare la spesa, ma non vedendola più rientrare l’uomo si è preoccupato e ha dato l’allarme. E dopo ore di ricerche la scoperta del dramma.

Una donna è stata trovata morta nei bagni del centro commerciale. La tragedia scoperta nel pomeriggio di domenica 11 dicembre nel centro commerciale di Navacchio in via Tosco Romagnola, nella provincia di Pisa. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri.

La signora trovata morta aveva 55 anni e viveva a Cascina insieme al marito. Domenica, intorno alle 14, era appunto andata a fare la spesa: ha salutato il marito ed è uscita da casa in auto. Dopo alcune ore l'uomo, non vedendola rientrare, si è allarmato anche perché la donna non rispondeva al cellulare.

Leggi anche Scomparsa mentre fa un'escursione, 19enne trovata morta congelata in montagna

A quel punto sono scattate le ricerche – il marito ai carabinieri ha ricostruito le ultime ore della moglie raccontando appunto che era uscita per andare a fare la spesa – e dopo ore la tragica scoperta da parte degli addetti del supermercato. Sul posto, nei bagni del centro commerciale, è intervenuto il 118 ma per la signora non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno quindi potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri di Cascina per le ricerche e le indagini del caso. Non si conoscono le cause del decesso ma, stando a una prima ricostruzione, probabilmente è stato un malore improvviso a uccidere la 55enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, insomma, la signora sarebbe andata in bagno nel supermercato e lì si sarebbe sentita male.