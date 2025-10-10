Attualità
video suggerito
video suggerito

Vaccini antinfluenzali, inizia la campagna: il calendario completo regione per regione e come prenotare

È partita la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, promossa dal Ministero della Salute, con l’obiettivo di proteggere le categorie a rischio. I vaccini sono disponibili in tutte le Regioni, con prenotazioni tramite medici, pediatri, portali regionali, farmacie e centri vaccinali.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Biagio Chiariello
43 CONDIVISIONI
Immagine

Con l’arrivo dell’autunno prende il via anche la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, pensata per proteggere le persone più vulnerabili e contenere l’impatto di una stagione influenzale che gli esperti prevedono particolarmente intensa, con oltre 16 milioni di casi stimati. L’obiettivo del Ministero della Salute e delle Regioni è raggiungere almeno il 75% della popolazione a rischio, garantendo una copertura tempestiva e capillare.

La data ufficiale di inizio delle somministrazioni è il 1° ottobre, ma ogni Regione gestisce autonomamente il proprio calendario. Anche quest’anno sarà possibile, su richiesta, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti-Covid-19, aggiornato alla variante LP.8.1 del Sars-CoV-2.

Calendario delle vaccinazioni regione per regione

Questo il calendario regione per regione:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio
  • Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto: 1 ottobre
  • Umbria: 6 ottobre
  • Marche, Puglia: 8 ottobre
  • Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Molise, Valle d’Aosta: 13 ottobre
  • Friuli Venezia Giulia, Piemonte: 14 ottobre
  • Trentino-Alto Adige: 15 ottobre
  • Liguria: 20 ottobre
  • Le restanti Regioni si allineeranno alla finestra indicata dal Ministero della Salute.

La priorità della campagna resta rivolta alle categorie più fragili, per le quali la vaccinazione è raccomandata e gratuita:

  • Persone dai 60 anni in su
  • Bambini dai 6 mesi ai 7 anni
  • Donne in gravidanza o nel periodo post partum
  • Persone con malattie croniche o immunodeficienze (diabete, problemi cardiaci o respiratori)
  • Lavoratori esposti come operatori sanitari e socio-sanitari, forze di polizia, vigili del fuoco e altre categorie a rischio

La somministrazione del vaccino può avvenire tramite medici di medicina generale, pediatri di libera scelta aderenti alla campagna, servizi di sorveglianza sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali, servizi di igiene e sanità pubblica, servizi di pediatria di comunità e farmacie convenzionate. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) segnala che circa 80.000 farmacisti hanno seguito i corsi dell’Istituto Superiore di Sanità per somministrare il vaccino antinfluenzale.

Come prenotare la vaccinazione

Prenotare la vaccinazione antinfluenzale è semplice e accessibile. Queste le varie possibilità:

  • Contattando il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta
  • Accedendo ai portali di prenotazione online della Regione di residenza
  • Recandosi direttamente nelle farmacie abilitate
  • Rivolgendosi ai centri vaccinali territoriali attivati dalle Asl

La campagna 2025/2026 punta quindi a garantire una protezione efficace e tempestiva, estendendo la copertura alle fasce più vulnerabili e favorendo, laddove richiesto, la co-somministrazione con il vaccino anti-Covid. Grazie alla sinergia tra medici, pediatri, farmacisti e servizi territoriali, l’obiettivo è garantire la massima accessibilità alla vaccinazione in tutta Italia, riducendo rischi e complicanze per chi è più esposto.

Attualità
43 CONDIVISIONI
Immagine
Delitto
di Garlasco
Garlasco: Venditti non rivela i codici di pc e telefono, ma sui conti non ci sono anomalie
Delitto di Garlasco, dopo Venditti Guardia Di Finanza chiede accertamenti sui conti del gip che archiviò Sempio
"Favori tra magistrati e società": che cos'è l'inchiesta Clean 2 in cui è indagato il pm Mario Venditti
Mario Venditti indagato per corruzione anche in un'altra inchiesta oltre che per il caso Garlasco
Il papà di Sempio nel 2017 scriveva: "È Stasi che accusa la mia famiglia, hanno fatto seguire Andrea"
Cosa diceva Garofano nel 2017 sulle unghie di Chiara Poggi: la consulenza è costata a Sempio 6mila euro
Lovati sulla fiction proposta da Corona: "Mi ha detto che i Ferragnez non sono più di moda, ma noi sì"
La foto del biglietto sequestrato a casa Sempio in cui si parla di Venditti: cos'altro c'è scritto
Non solo Garlasco, cosa c'è oltre l’indagine su Mario Venditti: le inchieste di Pavia su politici e imprenditori
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views