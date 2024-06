Modena, va in caserma col cadavere della moglie in auto: “L’ho uccisa”. La donna aveva una cintura al collo

Choc a Modena. Ieri notte un uomo avrebbe ucciso la compagna 41enne per poi presentarsi davanti alla caserma dei carabinieri con la donna morta in auto, probabilmente strangolata. Quindi si sarebbe costituito. Stando a quanto emerso tra i due da oltre un anno era in corso una battaglia legale per l’affidamento dei figli minori. La vittima è una 41enne di origini russe.