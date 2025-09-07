Va al pronto soccorso a Caorle con forti dolori al petto: dimessa, muore poco dopo a casa. Disposta autopsia

Dolores Moro, 58 anni, nota a Caorle come “Dolly”, è morta a casa poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso di Portogruaro per forti dolori al petto. La Procura di Pordenone ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Un lutto improvviso ha scosso la comunità di Caorle: Dolores Moro, 58 anni, nota e amata in città con il soprannome “Dolly”, è stata trovata morta nella propria abitazione, poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Portogruaro. La donna, che da tempo soffriva di problemi cardiaci, nella giornata di sabato 30 agosto aveva accusato forti dolori al petto, motivo per cui si era recata al Punto di primo intervento di Caorle.

Valutata la gravità dei sintomi, il personale sanitario aveva deciso di trasferirla al pronto soccorso di Portogruaro per accertamenti più approfonditi. In ospedale, Dolores era stata visitata e dimessa con una diagnosi considerata compatibile con il suo quadro clinico preesistente. Poche ore dopo il rientro a casa, però, la situazione è precipitata e, nella mattinata di domenica, la donna è stata trovata priva di vita. A riportarlo è Il Gazzettino.

Lo shock tra familiari, amici e conoscenti è stato enorme. La scomparsa improvvisa ha spinto i parenti a presentare un esposto alla Procura di Pordenone, che ha aperto un fascicolo d’indagine per fare luce sulle cause del decesso. Al momento, un medico del pronto soccorso è stato iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto, spiegano gli inquirenti, per garantire la massima trasparenza e permettere di ricostruire la gestione clinica della paziente. L’indagine si concentrerà in particolare sulla diagnosi al momento delle dimissioni e sulla correttezza della terapia somministrata, senza escludere la possibilità che i dolori toracici accusati da Dolores fossero collegati a cause diverse dai problemi cardiaci già noti.

Per accertare la causa effettiva della morte, la Procura ha affidato al medico legale Antonello Cirnelli l’incarico di eseguire l’autopsia, fissata per martedì presso l’obitorio di Portogruaro. Sarà questo esame a chiarire se vi siano state omissioni o errori nella presa in carico della donna durante il ricovero ospedaliero.

La notizia della morte di “Dolly” ha provocato grande commozione tra chi la conosceva. Amici e vicini la ricordano come una persona solare, sempre disponibile, con cui era facile entrare in confidenza. "Ciao amica mia, non riesco a esprimere il mio dolore, non voglio crederci — ha scritto su Facebook un’amica di lunga data —. Ricorderò per sempre le nostre lunghe telefonate, ti porterò sempre nel cuore".

Dolores Moro aveva frequentato il liceo scientifico XXV Aprile di Portogruaro e, negli anni, aveva mantenuto legami profondi con la città e il territorio circostante. La donna lascia nel dolore la figlia, la madre, i fratelli e i nipoti. La famiglia ha annunciato che il funerale sarà celebrata nel Duomo di Caorle non appena sarà rilasciato il nulla osta dalla magistratura, in un momento che unirà l’intera comunità nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.