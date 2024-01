Va a vivere in azienda perché senza casa, i titolari gli chiedono di uscire e lui si dà fuoco a un piede Un operaio si è dato fuoco alla scarpa dopo una lite con i datori di lavoro di un’azienda di trasporti. L’uomo, rimasto senza casa, viveva da qualche tempo nei locali della ditta. Il lavoratore ha riportato ustioni lievi al piede sinistro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un dipendente di un'azienda di trasporti, dopo una lite con i proprietari dell'attività, si sarebbe dato fuoco a una scarpa con un cannello a gas portatile e avrebbe riportato lievi ustioni al piede sinistro. Il tutto è avvenuto a Calenzano, Firenze, dove l'uomo lavora da tempo per l'azienda di trasporti. Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe avuto una lite con i proprietari dell'azienda che gli avevano chiesto di portare via le sue cose dai locali dell'attività.

Il dipendente, infatti, si era sistemato nella ditta di trasporti dove lavorava dopo essere rimasto senza fissa dimora. Davanti alla richiesta dei titolari, l'uomo si è ferito dandosi fuoco a una scarpa. Il tutto è avvenuto nella mattinata odierna e il 118 è intervenuto sul posto poco dopo l'accaduto per medicare l'operaio rimasto ferito. Dopo i soccorsi sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Calenzano, che hanno raccolto la testimonianza del dipendente ferito e dei proprietari dell'attività.

I titolari dell'azienda hanno raccontato alle forze dell'ordine che l'uomo aveva assunto arbitrariamente il domicilio nei locali della ditta dove lavorava dopo essere rimasto senza casa per motivi che non sono stati resi noti ai media. Dopo la discussione affrontata con i datori di lavoro, il dipendente ha puntato contro la propria scarpa il cannello a gas portatile.

Fortunatamente l'operaio non ha riportato ferite gravi e i medici si sono occupati delle lievi ustioni sul piede sinistro della vittima. I carabinieri della stazione di Calenzano invece hanno raccolto la versione dei fatti dei datori di lavoro dell'uomo e quella degli altri lavoratori dell'azienda di trasporti. Il personale sanitario del 118 ha fatto sapere che l'operaio rimasto ferito con il cannello a gas portatile non è in pericolo di vita.