Va a comprare le pizze e lo trovano carbonizzato, la verità su Ayman Serti nel telefono del 16enne Ci sarebbe un buco di un’ora e mezza circa nel quale è successo qualcosa che potrebbe essere la chiave per fare luce sulla vicenda del 16enne Ayman Serti, ritrovato cadavere e semicarbonizzato lo scorso 16 febbraio a Merì, nel Messinese.

A cura di Antonio Palma

Potrebbero essere vicine e un svolta le indagini sulla tragica morte di Ayman Serti, il 16enne uscito di casa per comprare delle pizze ma ritrovato cadavere e semicarbonizzato lo scorso 16 febbraio a Merì, nel Messinese. Gli inquirenti infatti sono riusciti finalmente ad accede al suo telefono che ora stanno analizzando alla ricerca delle tracce che possano portare alla verità. Ormai pare ci siano sempre meno dubbi sul fatto che l'adolescente sia stato ucciso, come ha sempre sostenuto la famiglia, anche se in un primo momento i carabinieri avevano ipotizzato il suicidio.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, da quella normale uscita per comprare le pizze alla famiglia al successivo e improvviso allontanamento senza nemmeno aspettare che gli venissero consegnate. Sotto esame però anche i precedenti contatti che potrebbero portare a fare luce su quanto accaduto quella sera. Secondo la madre, che gli aveva chiesto di comprare le pizze, Ayman aveva detto che aveva un incontro in programma ma avrebbe poi preso la cena per tutti. Secondo la donna proprio durante quell’appuntamento, qualcuno gli ha teso una trappola aggredendolo con modalità disumane.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo ma, dopo i risultati dell'autopsia, stanno puntando molto proprio sull'esame dall'iPhone di Ayman e soprattutto su eventuali chiamate e messaggi ricevute in quei minuti che hanno portato il ragazzo ad allontanarsi repentinamente dal parco di fronte alla pizzeria dove attendeva il suo turno. Ci sarebbe un buco di un’ora e mezza circa nel quale è successo qualcosa che potrebbe essere la chiave per fare luce sulla vicenda.

Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e coordinati della Procura, comunque procedono. Come rivela Repubblica, l'attenzione si starebbe concentrando su tre persone che tra le 20 e le 21.30 avrebbero incontrato Ayman proprio dopo che lui era uscito per compare le pizze. Il corpo semicarbonizzato del 16ene venne ritrovato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri nel piazzale antistante il campo sportivo di Merì. Al momento comunque si tratta solo di indiziati e non ci sarebbero indagati iscritti nel registro.