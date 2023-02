Giallo a Messina, 16enne trovato morto carbonizzato sulla strada: nessuna pista esclusa Il cadavere carbonizzato di un ragazzo di 16 anni è stato trovato ieri sera a Merì, piccolo centro a pochi passi da Messina: disposta l’autopsia. Nessuna pista è esclusa.

A cura di Ida Artiaco

Orrore a Merì, nel Messinese, dove nella serata di ieri è stato trovato in piazza Italia '90, nei pressi del campo sportivo e in un'area adibita a parcheggio, il cadavere carbonizzato di un ragazzo di soli 16 anni. Della giovane vittima si conosce l'identità ma al momento viene tenuta riservata.

Dopo una segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno svolto i primi accertamenti. La Procura ha disposto l'autopsia mentre sono ancora in corso tutti gli accertamenti per stabilire esattamente le cause del decesso.

Non si esclude al momento nessuna pista, neppure quella del suicidio, dato che secondo i primi riscontri, sulla salma non sarebbero stati rilevati segni riconducibili ad arma da fuoco, a strangolamento o tagli. Accanto al corpo è trovato anche un contenitore contenente del liquido infiammabile.

Si sta procedendo con gli esami del Dna e i rilievi del Ris di Messina. Le indagini, da parte dei carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal pm della locale procura, Dora Esposito, sono rese più complicate dal fatto che la zona del piccolo centro a circa 35 chilometri da Messina, oltre ad essere isolata, è anche priva di telecamere di sorveglianza.

I militari stanno già interrogando alcune persone che vivono nei pressi del centro sportivo per ricostruire quanto successo, oltre ai familiari del 16enne.