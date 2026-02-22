Va a casa dell’amico e muore colpito da grosso ramo durante la potatura degli alberi: tragedia a Reggio Emilia

Assurdo quando terribile incidente nelle scorse ore a Reggio Emilia. Un uomo che era andato ad aprire i cancelli ai giardinieri per la potatura, a casa di un amico, è stato travolto in pieno e ucciso da un grosso ramo che gli è piombato addosso inavvertitamente proprio durante il taglio degli alberi.

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, nel giardino di una villa a Montecchio Emilia, tra Reggio e Parma. Qui la vittima, un uomo del posto di 80 anni, era arrivato in mattinata per aprire i cancelli agli operai di una ditta specializzata impegnata nella manutenzione del giardino, per fare un favore all'amico che invece risiede a Parma.

Proprio durante i lavori qualcosa però è andato storto. Per motivi ancora da chiarire, attorno a mezzogiorno un grosso ramo reciso è piombato su di lui, che era fermo nel piazzale della Villa, senza dargli scampo.

A seguito del violento impatto, l'uomo è crollato a terra esanime, praticamente morto sul colpo, e a nulla sono valsi i successivi soccorsi da parte dei presenti e poi del personale sanitario. I soccorsi medici del 118, arrivati sul posto dopo la chiamata di emergenza degli operai, hanno potuto solo accertarne il decesso. La scena si è consumata sotto gli occhi dei giardinieri che sono rimasti sotto shock.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti successivamente anche i carabinieri e gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell'ASL per accertare la dinamica esatta dell'incidente e per chiarire se fossero rispettate le norme di sicurezza durante i lavori di potatura. Del caso è stata informata la magistratura e l’area in cui si è verificato l’infortunio è stata posta sotto sequestro.