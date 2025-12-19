Attualità
Uomo trovato morto con una ferita alla testa e con lui donna in grave ipotermia: mistero a Savona

Nell’abitazione isolata nella cittadina di Arnasco i sanitari del 118 hanno trovato l’uomo senza vita con una ferita alla testa e una donna in grave stato di ipotermia. Però è un mistero cosa sia accaduto e chi abbia chiamato i soccorsi.
A cura di Antonio Palma
Appare un vero e proprio giallo il terribile rinvenimento avvenuto nelle scorse ore ad Arnasco, nell'entroterra di Savona. In un'abitazione isolata della cittadina ligure, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo con una profonda ferita alla testa e accanto a lui una donna in grave stato di ipotermia.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata, intorno alle 11:30, con una chiamata di emergenza al 118 che ha fatto accorrerre sul posto i servizi di emergenza medica con l'intervento dell'automedica e dell'ambulanza. Per l'uomo, che giaceva a terra privo di sensi, purtroppo non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso.

Nell'abitazione, una villetta lungo la strada provinciale 19 all'interno di un'area boscosa, i sanitari hanno rinvenuto anche una donna in grave stato di ipotermia che è stata quindi soccorsa, stabilizzata e trasferita d'urgenza in ospedale al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure dove è attualmente ricoverata.

Lo strano rinvenimento, con l'uomo che presentava un evidente ferito lacero contusa alla testa e la donna in ipotermia, ha portato i sanitari a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. Sul posto quindi sono accorsi i Carabinieri della Stazione locale e del nucleo investigativo di Savona che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, dall'incidente domestico all'omicidio o ad altre possibili dinamiche. Per questo la villetta è stata posta sotto sequestro e sul posto sono stati fatti intervenire anche i reparti della scientifica per i rilievi del caso. Si attende ora che la donna si ristabilisca per ascoltarla e capire anche la sua versione dei fatti. Sono molteplici infatti i punti oscuri della vicenda a partire da chi abbia allertato i soccorsi.

