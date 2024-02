Uomo travolto e ucciso da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Roma Un 67enne è morto dopo essere stato travolto da un treno sulla linea Tirrenica vicino alla stazione di Bolgheri, in provincia di Livorno, nella mattina di sabato 17 febbraio. La circolazione dei treni è al momento stata sospesa tra Cecina e Bolgheri, in attesa che l’autorità giudiziaria concluda tutti gli accertamenti del caso. Di seguito tutti gli aggiornamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno sulla linea Tirrenica vicino alla stazione di Bolgheri, in provincia di Livorno, nella mattina di oggi, sabato 17 febbraio. La circolazione dei treni è al momento stata sospesa tra Cecina e Bolgheri, in attesa che l'autorità giudiziaria concluda gli accertamenti del caso.

Come riportato dal sito di Trenitalia nella sezione Infomobilità (consultabile a questo link), per far fronte ai disagi causati dalla tragedia sono state "attivate corse con bus per i treni Regionali tra Livorno e Grosseto", mentre i treni Alta velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, così come cancellazioni e limitazioni di percorso.

Di seguito la lista dei convogli interessati dalla situazione:

Il treno FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:03) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Pisa e Roma via Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.I passeggeri diretti a Livorno Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Pisa Centrale; diretti a Campiglia Marittima e Grosseto possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus; diretti a Civitavecchia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Roma Termini; in partenza da Campiglia e Grosseto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Per conoscere l'andamento del proprio treno e tutte le soluzioni di viaggio alternative dalla stazione di proprio interesse è possibile consultare la sezione dedicata del sito di Trenitalia dove vengono indicati tutti gli aggiornamenti sulla situazione oppure la sezione Cerca Treno, raggiungibile a questo link.