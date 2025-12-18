Uomo di 66 anni trovato morto nel cortile a Resia: i suoi 4 cani stavano vegliando il cadavere

Immagine di repertorio.

Un uomo è stato trovato morto in un cortile di Resia (Udine), attorniato dai suoi 4 cani di grossa taglia. A lanciare l'allarme è stato un passante, che ha comunicato alle forze dell'ordine di aver rinvenuto il corpo senza vita del 66enne proprietario dei 4 cani. Il personale sanitario è arrivato sul posto in pochi minuti, ma ha potuto soltanto constatare il decesso del 66enne.

Al momento sono escluse le responsabilità di terze persone, anche se si sta verificando se i 4 cani, tutti di grossa taglia, possano essersi avventati sul 66enne prima o dopo la morte. Dai primi riscontri, secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di un decesso per cause naturali e gli animali stavano "vegliando" il loro proprietario.

La Procura di Udine, sulla scorta della relazione dei carabinieri, ha disposto degli approfondimenti per escludere la pista della morte violenta. Per il momento i cani sono stati affidati a una struttura specializzata dopo l'intervento dei vigili del fuoco e del cinovigile.

Sul cadavere del 66enne trovato morto invece saranno svolti accertamenti autoptici per capire quali siano state le cause della morte, al momento sconosciute. Sul cadavere, sempre stando alle prime informazioni, non sarebbero state trovate lesioni che possano far pensare a un'aggressione da parte degli animali o a un delitto. La prima pista accreditata è stata fin dai primi istanti quella del malore o della morte naturale, ma le autorità preferiscono procedere con i piedi di piombo prima di escludere qualsiasi ipotesi.

Saranno gli ulteriori accertamenti sul corpo del 66enne, del quale non sono note le generalità, a svelare cosa sia effettivamente accaduto all'uomo. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno raccolto il racconto del passante che per primo ha lanciato l'allarme segnalando il corpo riverso a terra.