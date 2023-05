Undicenne accoltella 14enne e gli buca un polmone, paura in strada a Palermo Il terribile episodio si consumato nel pomeriggio di oggi nel cuore del capoluogo siciliano. Secondo le prime notizie, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della scuola che i due adolescenti frequentano.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Terribile fatto di sangue oggi a Palermo dove un ragazzino appena undicenne ha accoltellato un ragazzino di 14 anni ferendolo gravemente. Il terribile episodio si consumato nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio, nel cuore del capoluogo siciliano. Secondo le prime notizie, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della scuola che i due adolescenti frequentano.

Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi alcuni parenti del ragazzo colpito che hanno provveduto a trasportarlo autonomamente in ospedale con mezzi propri prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118. L’adolescente infatti è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo accompagnato dal nonno e da alcuni parenti. Il ragazzino è arrivato in ospedale pieno di sangue, aveva ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace ma la ferita più grave sarebbe stata provocata da uno dei fendenti che lo ha colpito a un polmone. La coltellata infatti gli avrebbe perforato l’organo interno.

Sarebbe stato lo stesso ragazzino ferito a raccontare di essere stato aggredito in strada da un ragazzo suo conoscente di soli 11 anni. Fortunatamente le cure tempestive dei medici hanno permesso di fermare l’emorragia e stabilizzare le sue condizioni. Il 14enne è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Le sue condizioni di salute permangono però critiche. Il ragazzino è stato ricovero in area critica con prognosi riservata.

Leggi anche Cane incastrato tra i fili della biancheria rischia di precipitare: operaio si arrampica e lo salva

Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni che avrebbero assistito all'aggressione per stabilire i fatti. Dalle primissime ricostruzioni, pare che vittima e aggressore si conoscessero e avessero avuto già dei diverbi nel recente passato. Non si esclude che l'11enne possa aver reagito con violenza a qualche atto di bullismo. Le indagini però proseguono, del caso è stata informata subito la Procura dei Minori di Palermo che sta coordinando l'inchiesta.