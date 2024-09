video suggerito

Una cinghia stretta al collo di vittime anziane per rubare gioielli e denaro: è caccia all'uomo a Torino A Torino è allarme per alcune rapine compiute da un uomo ancora non individuato ai danni di cittadini anziani. Il rapinatore porta via gioielli e denaro alle sue vittime stringendo loro una cintura attorno al collo.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Aggredisce le vittime alle spalle stringendo loro una cintura attorno al collo per obbligarli a consegnare soldi, orologi, gioielli o cellulare. Il rapinatore è diventato l'incubo degli anziani di Torino e secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarebbero già diversi i casi segnalati di questo tipo segnalati alle forze dell'ordine. Nella giornata di venerdì un 80enne sarebbe stato rapinato con queste modalità in via Ala di Stura e la stessa sorte sarebbe toccata a una pensionata in corso Mortara: la donna è stata fortunatamente salvata dall'intervento di alcuni passanti che hanno fortunatamente assistito alla scena.

Altre rapine simili si sarebbero verificati nella giornata di sabato in via Montezemolo e corso Sebastopoli, dove un anziano è stato aggredito mentre era fermo nella sua auto. L'uomo sarebbe stato preso per il collo attraverso il finestrino della sua auto e il malvivente lo ha costretto a cedere la sua collanina.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine: oltre alla descrizione dei testimoni, i carabinieri avrebbero già acquisito i filmati di diverse telecamere di videosorveglianza delle zone dove si sono verificate le aggressioni.

Secondo quanto reso noto, sabato 31 agosto l'uomo sarebbe tornato ancora una volta in azione aggredendo un anziano 86enne nell'androne di un palazzo in via Montezemolo. L'obiettivo in questo caso era un portafogli. A metterlo in fuga ci hanno fortunatamente pensato alcuni residenti che hanno notato la scena verificatasi in pieno giorno.

Si tratterebbe, secondo gli investigatori, di un vero e proprio modus operandi che le forze dell'ordine avrebbero già tracciato rendendolo uno schema utile per guidare le indagini. Per il momento le autorità hanno raccomandato agli anziani residenti di fare attenzione mentre si lavora per acciuffare il malvivente tramite gli accertamenti sul posto.