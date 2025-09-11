“Un ultimo tuffo prima di cena”: turista ucraino di 50 anni annega davanti al figlio a Jesolo

Un turista ucraino di 50 anni è annegato ieri sera a Cortellazzo, Jesolo, mentre faceva il bagno con il figlio di 15 anni. Il ragazzo ha lanciato l’allarme, ma nonostante l’intervento della Guardia Costiera il padre è stato recuperato ormai privo di vita a circa 150 metri dalla riva.

immagine di repertorio

È finita in maniera drammatica la vacanza di un turista ucraino di 50 anni a Cortellazzo, località del litorale di Jesolo. L’uomo si era immerso in mare poco prima delle 19 insieme al figlio quindicenne, nei pressi della torretta 34 del Villaggio Jesolo Mare, dove soggiornavano per le ferie. Dopo alcuni istanti, il ragazzo è tornato a riva accorgendosi che il padre non lo aveva seguito e ha immediatamente lanciato l’allarme.

La segnalazione è stata ricevuta dalla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo intorno alle 19.30. Subito sono state attivate le operazioni di soccorso sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Venezia. Sul posto sono intervenuti il battello pneumatico GC B111 della Guardia Costiera di Jesolo, la motovedetta CP 833 di Venezia e pattuglie di ricerca a terra.

Le operazioni di ricerca, durate meno di un’ora, hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo intorno alle 19.50, a circa 150 metri dalla riva, nei pressi della torretta. Il cadavere è stato recuperato con l’ausilio della motovedetta e trasportato a terra, dove il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. La Procura della Repubblica è stata tempestivamente informata e, dopo il riconoscimento da parte di un familiare, la salma è stata affidata alla famiglia presso l’obitorio dell’ospedale di Jesolo.

Il dramma di Cortellazzo ricorda l’importanza della prudenza durante i bagni in mare, soprattutto nelle ore serali, quando le correnti e l’affollamento delle spiagge possono rendere più difficili eventuali interventi di soccorso.

Il Villaggio Jesolo Mare ha collaborato attivamente alle operazioni, contattando immediatamente le autorità e fornendo indicazioni precise sul luogo in cui il turista era scomparso, mentre la Guardia Costiera ha coordinato una risposta rapida ed efficace. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, l’ultimo tuffo prima di cena si è trasformato in una tragedia familiare, lasciando un vuoto profondo nel giovane figlio e nella comunità turistica locale.