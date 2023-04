“Un segreto, per mamma”. La letterina della bimba di 8 anni che fa arrestare lo zio pedofilo

In una lettera la bimba ha raccontato le violenze subite nell’arco di ben quattro anni dallo zio-orco: la Polizia di Stato ha disposto la misura cautelare per il 69enne della provincia Barletta-Andria-Trani.

Ha subito gli abusi dello zio per quattro anni. Poi un giorno, ha deciso di dire basta ed ha lasciato una lettera con su scritto "un segreto, per mamma". È così che alla fine un uomo di 69 anni è stato arrestato nella provincia Barletta-Andria-Trani dagli agenti del locale commissariato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della nipote di otto anni. Gli abusi sarebbero iniziati quando la piccola ne aveva quattro.

Come ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo cercava di convincere la piccolina a tacere sugli abusi subiti facendole numerosi regali, giocattoli e anche vacanze.

La bimba, pensando che nessuno le avrebbe mai creduto, è stata in silenzio fino a quando ha deciso di scrivere quella letterina a sua madre, comprendendo che c'era qualcosa di sbagliato in quello che le stava accadendo.

Da quel momento, l'intera rete si è attivata ed è iniziata una attenta attività investigativa, coordinata dalla Procura di Trani, che, in brevissimo tempo, ha consentito di ricostruire l'accaduto. Lo scorso gennaio sono partite le indagini col 69enne che è stato prima condotto in carcere e successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Si tratta del secondo caso analogo che avviene nel giro di poche settimane nella provincia Barletta-Andria-Trani. Alla fine del mese scorso un 58enne era stato arrestato anch'egli per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della nipote adolescente.

Non è importante dove, non è importante quando, ma è importante che se ne parli – spiega una nota del commissariato di polizia – affinché chi subisce possa sapere che non si è soli e che c'è chi è disposto a credere loro".