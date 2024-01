Auto con a bordo 4 ragazzi si schianta contro un muretto: morto a 18 anni Carlo Ala, feriti gli amici Un ragazzo di soli 18 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Lecce, sulla strada provinciale 4 che collega Campi Salentina a Novoli. Carlo Ala sarebbe morto sul colpo, prima dell’arrivo dei soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 18 anni è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata del 22 gennaio sulla strada provinciale 4 che collega Campi Salentina a Novoli. Stando a quanto reso noto, il bilancio delle vittime è di un morto e di tre feriti in codice rosso. A perdere la vita è stato Carlo Ala un ragazzo di soli 18 anni di Campi Salentina.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora tutte da accertare, ma secondo i primi rilievi, il sinistro stradale avrebbe coinvolto una Fiat Grande Punto sulla quale viaggiavano Carlo Ala e alcuni amici. I ragazzi stavano forse tornando a casa dopo una serata in compagnia e per cause ancora da accertare, la vettura è finita contro un muretto sul lato destro della strada in una sorta di testacoda. L'impatto, complice la velocità, ha distrutto la vettura e la parte anteriore del veicolo è rimasta completamente accartocciata.

Carlo Ala, 18 anni

Secondo quanto reso noto, la Fiat Grande Punto è stata l'unica auto coinvolta nello schianto e stava procedendo in direzione Novoli. Quando sono arrivati i soccorsi sul posto, per il 18enne era già troppo tardi. Gli altri ragazzi sono invece stati trasportati in ospedale a Lecce in codice rosso e al momento non sono note le loro condizioni di salute. Indagano i carabinieri di Campi Salentina.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per il 18enne deceduto. Tra i tanti messaggi a lui dedicati, molti lo ricordano come una persona solare e innamorata della vita. Fin da piccolo Ala aveva coltivato la sua passione per i motori: a rendere testimonianza del suo amore per le auto e le moto, il profilo Facebook sul quale postava spesso le immagini dei veicoli che guidava. L'ultima era stata proprio un'immagine della macchina sulla quale aveva potuto salire da poco, al compimento dei suoi diciotto anni. La dinamica dell'incidente sarà chiarita con ulteriori indagini.