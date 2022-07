Un albero le cade in testa mentre spegne uno degli incendi sul Carso: poliziotta muore a 46 anni Elena Lo Duca, assistente capo della Polizia di Stato e volontaria della Protezione civile, è morta dopo che un albero danneggiato dalle fiamme le è caduto in testa mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sul Carso.

"La Polizia di Stato piange la scomparsa dell'assistente capo Elena Lo Duca. Elena aveva 46 anni ed era in servizio al commissariato di Cividale del Friuli, in provincia di Udine". Comincia così il post pubblicato su Facebook con il quale la Polizia di Stato ha reso omaggio alla poliziotta e volontaria della Protezione civile, deceduta mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato sul Carso.

"Elena era anche una volontaria della Protezione civile – spiega la Polizia – e ha perso la vita proprio mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento di uno degli incendi che stanno ancora devastando le sue zone. Un albero già distrutto dalle fiamme le è caduto addosso colpendola in testa senza lasciarle scampo. Lascia un enorme vuoto nelle vite del marito e della figlia che la stavano aspettando a casa. Il suo grande senso del dovere nel servire la comunità proprio nei momenti più difficili è per noi tutti un esempio. La famiglia della Polizia di Stato si stringe al dolore dei suoi cari".

La situazione a Jamiano

La tragedia si è verificata nella frazione di Cialla, durante le operazioni eseguite per spegnere un rogo esploso nel territorio di Prepotto. La donna stava facendo una ricognizione ai limiti del bosco in fiamme per coordinare l'intervento. A quel punto, quando era a pochi metri dalla boscaglia ardente, un albero danneggiato dalle fiamme è precipitato a terra travolgendola. Lascia il marito e una figlia.

"Tutta la Polizia di Stato – è stato il commento di Manuela De Bernardin Stadoan, questore di Udine – è addolorata per la tragica scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Elena Lo Duca. Elena, poliziotta, moglie, madre e volontaria della Protezione Civile, una vita spesa con entusiasmo e impegno per gli altri, si è sacrificata per il bene della comunità".