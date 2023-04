Udine, scontro tra moto e auto: muore Martina, aveva 19 anni. Annullata gara storica in segno di lutto Martina Socciarelli era originaria di Perugia. Nella serata di ieri, venerdì 14 aprile, si è scontrata con un’auto guidata da un ventenne a Verzegnis sulla ex provinciale 1. Uno schianto che non le è dato scampo.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Martina Socciarelli e aveva solo 19 anni, la giovane morta nell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri 14 aprile, a Verzegnis sulla ex provinciale 1, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dopo l'abitato di Chiaicis, in provincia di Udine.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, il tragico sinistro è avvenuto a seguito dello scontro tra la moto condotta da Martina, originaria di Perugia, e un’auto. Lo schianto è stato particolarmente violento e la giovane Martina, dopo essere stata disarcionata dal mezzo a due ruote, è caduta rovinosamente a terra.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Questi a loro volto hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. Attivati per quanto di competenza e i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la 19enne per cui è stata avviata una lunga rianimazione. Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso per le gravissime ferite riportate.

L'auto era condotta da un giovane classe 2002 residente in zona. Il ventenne è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo con ferite lievi.

Martina Socciarelli era di Verzegnis, era una studentessa dek Liceo delle Scienze Umane di Tolmezzo, atleta della Libertas di Tolmezzo. I genitori sono entrambi agenti di polizia penitenziaria.

A seguito del dramma, gli organizzatori della competizione motoristica "Verzegnis-Sella Chianzutan", la più antica cronoscalata del Friuli Venezia Giulia, hanno deciso di annullare la manifestazione in segno di lutto: la gara si sarebbe dovuta svolgere questo weekend, lungo il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente.