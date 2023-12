Udine, in 5 si rifugiano sul terrazzino per scampare all’incendio in casa: salvati dai vigili del fuoco In cinque si sono salvati rifugiandosi sul terrazzino della propria abitazione per scampare a un principio di incendio. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare tutte le persone coinvolte, fortunatamente rimaste incolumi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 20 dicembre, cinque persone sono state soccorse dal personale sanitario a seguito di un principio di incendio divampato in un appartamento. Le vittime si sono salvate rifugiandosi sul terrazzino dell'abitazione. Il tutto è accaduto a Buttrio (Udine), dove i vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo la famiglia rifugiatasi all'aperto dopo il principio di incendio. Per cause in corso di accertamento, il rogo ha interessato parte dell'abitazione, sprigionando fumo nero e denso.

Dopo aver allertato il 112, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza Sanitaria Sores. Gli infermieri della Sores hanno poi prontamente inviato sul posto un'ambulanza da Cividale del Friuli che ha preso in carico le 5 persone salvate dai vigili del fuoco. Secondo quanto reso noto, le vittime sarebbero state condotte presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in via precauzionale per una presunta intossicazione dovuta al fumo da combustione.

Ulteriori accertamenti sule cause del rogo, invece, saranno effettuati nelle prossime ore. Stando a quanto finora noto, la famiglia di 5 persone si è rifugiata sul terrazzino dell'appartamento per chiamare i soccorsi e salvarsi la vita. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a domare il principio di incendio e a salvare tutte e cinque le persone presenti in quel momento nell'appartamento. La famiglia, che fortunatamente non ha riportato alcuna ustione, è stata ricoverata per precauzione per scongiurare l'intossicazione dovuta al fumo da combustione.

Per il momento, i medici mantengono il massimo riserbo sulle condizioni cliniche dei cinque che comunque non sono gravi. Dopo un breve periodo di osservazione e una serie di accertamenti, la famiglia potrà lasciare l'ospedale.