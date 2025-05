video suggerito

Udine, donna denuncia calciatore professionista per violenza sessuale L'atleta avrebbe abbordato la vittima in un bar assieme ad alcuni amici e l'avrebbe accompagnata nella propria abitazione, in stato visibilmente alterato dall'alcol. Qui l'avrebbe violentata.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un calciatore professionista residente a Udine è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del capoluogo friulano per violenza sessuale. Del giocatore in questione rimangono ignote l'identità e anche l'età e soprattutto squadra di appartenenza.

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire, ma i fatti sarebbero avvenuti nella notte tra domenica e lunedì quando una donna, dopo aver trascorso la serata in un locale, si è recata da sola al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine riferendo agli operatori sanitari e ai carabinieri di essere stata abusata dall'atleta in casa dello stesso: il giocatore l'avrebbe abbordata al bar assieme ad alcuni amici e l'avrebbe accompagnata nella propria abitazione, in stato visibilmente alterato dall'alcol, per stessa ammissione della donna.

Qui, la vittima avrebbe subito atti sessuali contro la sua volontà malgrado, sempre secondo il racconto fornito, avesse rifiutato gli approcci sia del calciatore che dei due amici che erano insieme a lui, che tuttavia non sarebbero stati segnalati anche in quanto sconosciuti. Nella mattinata di lunedì la donna ha sporto formale denuncia ai carabinieri, con l'ipotesi di violenza sessuale. La Procura di Udine, che prosegue le indagini per verificare i fatti, ha confermato; l'atleta potrebbe essere sentito già nei prossimi giorni.