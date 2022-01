Udine, cade mentre è in sella alla moto da cross: sedicenne muore sul colpo La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio a Castions di Strada in Friuli. Il giovane era in sella lungo la via Treppo, nella strada che attraversa l’abitato di Morsano di Strada.

Tragedia a Morsano di Strada, frazione del Comune di Castions di Strada, in provincia di Udine. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto su cui stava viaggiando. Il drammatico incidente nella zona di via Treppo, vicino al cimitero, nel pomeriggio di oggi sabato 15 gennaio 2022.

Inutili i soccorsi, morto sul colpo

Il ragazzo ha riportato ferite gravissime per cui si è temuto per la sua vita dai primissimi istanti. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'automedica, due ambulanze, l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. I sanitari hanno tentato per oltre un'ora di rianimare il giovane, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Latisana per tutti i necessari accertamenti.

