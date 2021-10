Ucciso dal rimorchio di un tir, la compagna di Huub Pistoor: “Non è giusto morire così” Gioia Bucarelli, l’ormai ex compagna dell’ingegnere olandese di cinquantasei anni travolto e ucciso dal rimorchio di un tir a marzo 2019 non si rassegna di fronte alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Ancona. “Il tir non era a norma e non avrebbe dovuto circolare in strada”, denuncia l’insegnante di Italiano e Storia, verbale del perito alla mano. Secondo i riscontri, i freni del rimorchio erano malfunzionanti e il mezzo era in stato di usura avanzata. Nessun “tragico incidente”, quindi, ma una morte evitabile di cui la donna chiede un’assunzione di responsabilità da parte della ditta di trasporti e dei suoi addetti ai controlli e alla manutenzione.

Huub Pistoor

"Huub non è morto per un incidente". Ne è sicura Gioia Bucarelli, compagna di Huub Pistoor, il cinquantaseienne olandese residente a Osimo (Ancona) travolto e ucciso dal rimorchio di un tir ad Agugliano, il 29 marzo 2019. Morto sul colpo dentro la sua auto, lascia la compagna e una figlia di 23 anni che ora non si rassegnano alla richiesta di archiviazione da parte del pm della Procura di Ancona. "Chiediamo che sia fatta luce sulle responsabilità di questa tragedia. Oppure vogliamo far passare che sia normale morire così, schiacciati in strada dal rimorchio di un camion?".

Huub Pistoor e Gioia Bucarelli

A valutare che non si sia trattato di un incidente sono anche i periti nominati dagli avvocati di Gioia Bucarelli che hanno rilevato lo stato di grave usura del tir che ha ucciso Huub: addirittura "un cavo in acciaio a penzoloni al di sotto del pianale" e un "marcato squilibrio nel sistema di frenatura del rimorchio". Basterebbero questi due elementi a destare il sospetto che quel rimorchio non si sia sganciato per via di "una tragica fatalità", ma a causa dello stato di usura di un mezzo pesante che quindi non avrebbe dovuto circolare in strada. Eppure la ditta in questione (di cui non si conosce il nome) non ha ricevuto nessuna sanzione ed il conducente, inizialmente condannato a un anno e tre mesi per omicidio stradale, è potuto tornare in Moldavia, suo Paese d'origine.

Signora Bucarelli, come ha reagito alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Ancona?

Leggi anche Giovane mamma di quattro figli uccisa a coltellate, arrestato il compagno a Londra

Con sgomento e sconcerto. Ferisce che il pm non abbia nemmeno voluto attendere i tempi stabiliti dal Gip per fare tutte le verifiche sullo stato del mezzo che ha ucciso Huub, che secondo il nostro perito, l'ingegnere Mattia Strangi aveva gravi carenze tecniche, con il freno destro non funzionante, cavi mancanti e addirittura cavi a penzoloni.

Che faranno ora i suoi avvocati?

Proprio in questi giorni abbiamo depositato l'opposizione alla richiesta di archiviazione per i due titolari della ditta proprietaria del tir, immagino che prossimamente ci saranno nuove udienze per stabilire come procedere. Al di là dell'aspetto giudiziario, però, a me interessa mettere in luce la sottovalutazione che c'è ancora di questi reati. Rispetto a questo caso i giornali hanno parlato di "incidente" o di "tragica fatalità" con titoli che parlano di "rimorchio killer" o "rimorchio impazzito". Si attribuisce la morte di Huub al destino e alla sfortuna, tralasciando quelle che sono le reali responsabilità. Penso che prima di tutto sia necessario chiamare le cose con il loro nome. Non si è trattato di un incidente, ma di un omicidio. Huub non è morto per via del fato, ma causa del fatto che un mezzo pericoloso circolava liberamente in strada. La superficialità con cui si trattano queste vicende a livello culturale ha delle conseguenze anche sull'aspetto giudiziario, come vediamo ora. Quella di Huub, così come quella delle tante persone morte sul lavoro in Italia, era una morte evitabile e per chi resta diventa molto complicato accettarla.

Lei è riuscita ad accettarla?

È molto difficile. Il tutto è certamente aggravato dalla vicenda giudiziaria, che ostacola l'elaborazione del lutto e mi costringe a rimuginare continuamente su tutto.

Come ricorda il suo compagno?

Huub era una persona solare, amante della vita e ottimista. Questo ci fa pensare che non dobbiamo ripiegarci su noi stessi perché lui non lo avrebbe mai voluto. Poi mi ricordo che, essendo lui olandese, diceva spesso: "A certe cose che succedono in Italia io non mi abituerò mai", riferendosi ai tanti episodi di assenza di controlli in diversi settori, compreso quello dei trasporti. È davvero incredibile che, alla fine, le conseguenze dell'incuria che così spesso vedeva e così spesso criticava si sono abbattute proprio su di lui.

Crede nella giustizia?

Voglio ancora crederci e tutte le mie azioni sono orientate in questa direzione. Voglio sperare che, dopo tutti questi sacrifici, le istituzioni preposte siano dalla parte delle vittime e di chi subisce i reati. Se non fosse così, essendo io un'insegnante di Educazione Civica, Italiano e Storia, non saprei più cosa dire ai miei alunni.