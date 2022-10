Uccise il cuoco sardo della trasmissione “Quattro Ristoranti”: Brancasi a processo a gennaio 2023 Angelo Brancasi, reo confesso dell’omicidio a sfondo passionale dello chef-pescatore Alessio Madeddu, 52 anni, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire il prossimo il 19 gennaio davanti alla Corte d’assise di Cagliari.

A cura di Davide Falcioni

L'uomo che ha confessato l'omicidio a sfondo passionale dello chef-pescatore Alessio Madeddu, 52 anni, noto per la partecipazione alla trasmissione tv di Alessandro Borghese "Quattro Ristoranti", è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire il prossimo il 19 gennaio davanti alla Corte d'assise di Cagliari.

La richiesta della pm Rita Cariello è stata accolta ieri dal gup Roberto Cau: il panettiere che ha commesso il delitto, il 44enne Angelo Brancasi, di Sant'Anna Arresi, dovrò dunque subire un processo. L'uomo deve rispondere di omicidio volontario pluriaggravato: oltre alla premeditazione, la Procura gli contesta anche l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi futili e abbietti.

Secondo gli inquirenti, Brancasi avrebbe ucciso Madeddu per una relazione che lo chef avrebbe avuto con sua moglie, dipendente dell'ittiturismo Sabor'e Mari gestito dalla vittima in località Porto Budello a Teulada. Il corpo senza vita del cuoco era stato trovato dai carabinieri davanti all'ingresso del ristorante, il 28 ottobre dello scorso anno, in una pozza di sangue.

La relazione del medico legale Roberto Demontis aveva chiarito che lo chef era stato accoltellato ripetutamente, ma anche colpito con violenza alla testa con un oggetto contundente – sul luogo del delitto era stata trovata una accetta – e poi travolto dall'auto. Dopo l'arresto era stato lo stesso panettiere a confessare prima ai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari e ai colleghi della Compagnia di Carbonia e poi alla pm Cariello, cosa aveva fatto.

Nella sua ricostruzione Brancasi aveva detto che inizialmente il dialogo era stato “tranquillo”, poi la situazione era degenerata. Il panettiere avrebbe aggredito Madeddu, che avrebbe tentato invano a difendersi con un’accetta prima di essere pugnalato a morte.