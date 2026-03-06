Uccise a colpi di fucile il figlio violento per difendere la moglie: Edoardo Borghini condannato a 11 anni

Nicolò Borghini

La Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini: era finito a processo con l'accusa di aver ucciso il figlio Nicolò con due colpi di fucile durante una litigata in famiglia nella casa di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). In Tribunale all'uomo sono state riconosciute le attenuati generiche e quella della provocazione perché sarebbe intervenuto in difesa della moglie. L'accusa aveva chiesto 22 anni di carcere, i giudici lo hanno condannato a 11 anni.

I fatti risalgono al 19 gennaio 2025. Durante il processo l'imputato aveva raccontato che la situazione in casa era diventata insostenibile con continue discussioni a causa di una dipendenza economica del figlio Nicolò: nonostante uno stipendio di circa 1.300 euro, continuava a chiedere denaro ai genitori. Ogni mese gli versavano 1.500 euro per aiutarlo con debiti, danni alle auto e spese legali. Il padre ha spiegato: "Eravamo in pensione e avevamo ripreso a fare lavoretti", parlando di una forma di "soggezione psicologica".

Poi la violenza. Secondo la versione resa in aula dall'imputato la sera del delitto il figlio era rientrato in casa in stato di ebbrezza. Aveva iniziato a insultare i genitori, accusandoli di non aver aperto il portone del garage "pur essendo stati tutto il pomeriggio a casa". Il figlio 34enne si era ferito a una mano dopo aver dato un pugno a un quadro di vetro. Fino a scagliarsi contro la madre. Le avrebbe gridato: "Sei una bastarda, mi dici che mi compri casa e invece mi prendi in giro". Tutto mentre l'afferrava per il collo e le sbatteva la testa e il volto contro il muro. La donna avrebbe chiesto aiuto al marito: "Edoardo, aiuto, questa volta ci ammazza". Poco dopo gli spari dell'uomo verso il figlio. Ora è arrivata una condanna a 11 anni, riconoscendo l'attenuante della provocazione.