Turista violentata di notte a Palermo, arrestato 46enne: incastrato dal DNA

È stato arrestato dopo due anni un 46enne che nel luglio del 2023 ha abusato di una turista straniera di notte nella zona della Vucciria a Palermo: incastrato dall’analisi del DNA e dai filmati di videosorveglianza.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo palermitano già detenuto al Pagliarelli per altri motivi. Il 46enne avrebbe abusato "delle condizioni di inferiorità fisica" di una giovane turista straniera che non comprendeva la lingua, trascinandola nel suo appartamento e costringendola a subire un rapporto sessuale.

La donna aveva trascorso la serata nella zona della Vucciria insieme ad altre amiche e alcuni ragazzi del posto. A un certo punto, le aveva perse di vista e il 46enne si era offerto di accompagnarla, trascinandola poi nel suo appartamento.

Le indagini, svolte sotto la direzione del dipartimento Violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili della procura di Palermo, con l'ascolto della vittima in "modalità protetta" e di altre persone informate sui fatti e con la visione delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di identificare il 46enne. Il confronto fra il DNA dell'uomo e i campioni biologici prelevati sulla vittima la notte della violenza hanno fornito la certezza sull'identità dell'uomo. Il 28 novembre l'arresto è stato notoficato all'indagato al carcere di Pagliarelli, dove è attualmente detenuto per altri reati.