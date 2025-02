Trump, Putin e la fine del sogno europeo: il primo episodio di Direct, il podcast del direttore di Fanpage

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La chiamano infodemia: ogni giorno ti scorrono davanti centinaia di articoli che ti parlano di qualunque cosa. E molte volte, in quel caos, finisci per non capirci nulla. E non sai a chi chiedere per avere una risposta. Per prenderti un po’ di tempo per fare il punto della situazione. Per capire davvero cosa sta succedendo. Per farti un’opinione. Magari – anzi, spesso – è anche responsabilità nostra, che i giornali li facciamo. Che diamo le informazioni un po’ alla volta, che diamo per scontato che tutti sappiano cos’è successo nelle puntate precedenti, che non capiamo quali sono le domande che le persone si fanno su un determinato argomento.

Ultimamente, a Fanpage, stiamo provando a prendere molto sul serio questo problema. La newsletter “Rumore” – ci si iscrive qui, nel caso – nasce per questo: come uno strumento, gratis e a disposizione di chiunque si voglia iscrivere, per fare domande e ricevere risposte sui temi della settimana, da parte della redazione di Fanpage.it. E le migliaia di persone che si sono iscritte nel giro di pochi mesi, dimostrano che ci avevamo visto giusto.

Ora abbiamo deciso di raddoppiare, con un podcast. Si chiama Direct e funziona così: ogni settimana rispondo a una domanda tra tutte quelle che mi arriveranno. E in cinque minuti – o poco più – provo a chiarire i tuoi dubbi. Possibilmente con numeri e fatti. Senza urla, chiacchiere e opinioni non motivate. Cercando, quanto più possibile, di andare dritto al cuore della notizia, e della domanda.

Direct, a differenza di Rumore, sarà un podcast dedicato agli abbonati che hanno scelto di sostenere il lavoro di inchiesta e il giornalismo indipendente di Fanpage.it – ci si abbona qui, nel caso. Tuttavia, abbiamo deciso di offrire a tutti la possibilità di ascoltare gratis la prima puntata, per farsi un’idea.

In questa prima puntata rispondo a una domanda, molto bella, sul futuro del sogno europeo, minacciato dai dazi di Trump, dai carri armati di Putin, dall’ascesa di partiti nazionalisti e anti-europei, ma anche dalla stanchezza e dall’inerzia di chi ha fatto troppo poco per realizzarlo. Spero che questa risposta sia l’inizio di un dialogo sul tema, e che spinga chi la ascolta a fare altre domande, su questo o su altri temi. “All culture is conversation”, la cultura è conversazione, si dice in un bel libro che ho letto di recente: ecco, Direct, al pari di Rumore è uno strumento di conversazione. Male non fa, se proviamo a usarlo.

