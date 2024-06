video suggerito

Truffe sui contratti per la fornitura di luce e gas, perquisizioni in corso tra Italia e Albania Si indaga sull'asse Italia-Albania per una serie di truffe relative ai contratti per la fornitura di luce e gas. In questo momento, le indagini coinvolgono molte province italiane e la zona di Tirana.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono in corso perquisizioni locali e informatiche tra Italia e Albania, più precisamente a Tirana dove, secondo la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Milano, sarebbero state orchestrate delle frodi nei confronti dei consumatori sui contratti di luce e gas. L'operazione si chiama Energy Switch ed è attualmente in corso tra i due Paesi con perquisizioni e indagini in diverse province del nostro Paese e più di una città albanese.

Secondo chi indaga, vi sarebbe un giro di contratti fraudolenti per le forniture dei servizi di luce e gas con implicazioni anche internazionali. Gli agenti della polizia postale stanno procedendo con le analisi e il sequestro di materiale cartaceo in disposizione di varie società e soggetti individuali. L'obiettivo degli investigatori è quello di contrastare le frodi in contratti per la fornitura di luce e gas.

Per l'operazione sono state mobilitate decine di agenti e mezzi delle varie sezioni italiane della polizia postale. Le novità relative all'indagine si annunciano importanti con dati impressionanti sui raggiri e sulle frodi relative ai contratti per i consumatori. Lo scopo delle autorità è quello di tutelare il mercato e i cittadini, alle prese da tempo con una serie di offerte molto vantaggiose nel settore della fornitura dei servizi.

Secondo le forze dell'ordine, infatti, il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero nella fornitura di questo tipo di servizi ha rappresentato una nuova attrattiva per la criminalità organizzata. L'indagine è partita dall'individuazione iniziale di un'organizzazione criminale che in soli 3 mesi nel 2023 è riuscita a produrre guadagni illeciti per circa 9 milioni di euro.

Per le autorità, le organizzazioni criminali stipulavano (spesso anche falsificando le firme o le tracce audio degli sventurati consumatori che si trovavano a rispondere al telefono) contratti per la fornitura di luce e gas con i quali inviavano poi agli ignari clienti salatissimi solleciti di pagamento.