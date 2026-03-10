Attualità
Trovato un cadavere in un campo nel chierese, potrebbe essere il motociclista Eric Bellini scomparso 7 mesi fa

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un campo nel Chierese. Potrebbe trattarsi di Eric Bellini, motociclista 48enne scomparso nell’estate del 2025. Per accertare l’identità della vittima, che è stata trovata accanto a una motocicletta, bisognerà però attendere l’esame del Dna.
A cura di Gabriella Mazzeo
Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri a Chieri, in un campo di strada Buttigliera. Il corpo senza vita è stato rinvenuto a poca distanza dalla centrale Enel. Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe trattarsi di Eric Bellini, motociclista di Moriondo torinese, nel Chierese. L'operaio 48enne era scomparso da casa nell'estate del 2025. L'uomo è sposato ed è padre di un bimbo di 9 anni.

Poco prima di sparire, Bellini aveva detto alla moglie di voler andare a fare un giro in moto, ma che sarebbe tornato per cena. Del 48enne però si è persa ogni traccia da allora. La famiglia non si è mai arresa e il nuovo ritrovamento potrebbe aprire una nuova fase delle indagini sulla comparsa del 48enne.

Accanto al cadavere sarebbe infatti stata ritrovata una moto, forse proprio quella del motociclista sparito nel nulla quasi un anno fa. Il corpo è stato scoperto dal proprietario del campo che ha subito allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Le autorità al momento non confermano e non smentiscono alcuna informazione, ma continuano a lavorare mantenendo il massimo riserbo. Per capire di chi siano i resti ritrovati, bisognerà attendere l'esame del Dna: il mistero legato alla scomparsa di Bellini è durato circa 7 mesi e sorprende che fino a oggi, nessuno abbia notato il cadavere nel campo.

La salma è infatti stata rinvenuta in una zona visibile e sicuramente praticabile. Non si parla, quindi, di un anfratto particolarmente impervio o nascosto agli occhi degli altri. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso mentre ora spetterà all'esame del Dna chiarire di chi siano i resti o risalire alla data della morte, al momento ancora sconosciuta.

