Trovato senza biglietto, passeggero tenta di strangolare il capotreno È accaduto a La Spezia. L'aggressore è stato arrestato in flagranza di reato, processato e giudicato con rito direttissimo.

A cura di Davide Falcioni

Ha provato a strangolare un capotreno aggredendolo dopo essere stato trovato senza biglietto a bordo di un convoglio regionale nella stazione ferroviaria della Spezia-Migliarina, ma la polizia ferroviaria è riuscita a fermarlo procedendo all'arresto in flagranza. In manette è finito un cinquantenne che, stando a quanto riferito dalla polfer, ha aggredito il capotreno sferrandogli un pugno alla clavicola destra e afferrandolo con violenza al collo con il chiaro intento di strangolarlo. L'aggressore è stato giudicato con rito direttissimo presso la Procura della Repubblica della Spezia.

"Non ne possiamo più. Tra aggressioni e violenze fisiche e verbali, ormai, è diventato un Far West la vita lavorativa a bordo dei treni – ha commentato Stefano Martino, responsabile regionale ferrovieri per Uiltrasporti -. Nonostante le nostre continue denunce, prosegue l'escalation di violenza dei lavoratori addetti al controllo dei biglietto sui treni e non solo. Gli aggressori, spesso, sono a loro volta vittime di un disagio sociale che dilaga senza che le istituzioni muovano un dito. Inaccettabile".

"Nel totale silenzio delle istituzioni regionali e dell'azienda, ci troviamo a difendere il diritto di lavorare in serenità e sicurezza, e questo lo facciamo a mani nude, mettendoci la faccia, in questo caso rimettendoci il collo, forti dei nostri principi e dei nostri doveri. Occorre innalzare le misure di sicurezza, come prevenzione, formazione per il personale, controlli a bordo e inasprimento delle pene. Il disagio sociale deve essere preso in carico dalla istituzioni, non dal buon senso dei lavoratori – continua -. La Uiltrasporti della Liguria valuterà ogni azione atta alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori a bordo dei treni regionali, intercity e Frecce, anche ricorrendo allo sciopero".