Trovato morto tra le rocce il turista tedesco disperso da giorni in Valle Aurina Il cadavere dell'uomo è stato trovato questa mattina, venerdì 2 agosto, scandagliando con attenzione il percorso dove per l'ultima volta, mercoledì, il telefono si era agganciato a una cella, in un punto roccioso fra le cime Schüttalkopf e Schroppa.

A cura di Davide Falcioni

foto d'archivio

Si sono concluse purtroppo nel peggiore dei modi le ricerche – partite con una nutrita pattuglia di soccorritori nel pomeriggio di ieri – del turista di 64 anni scomparso da giorni in valle Aurina, in provincia di Bolzano.

Il cadavere dell'uomo è stato trovato questa mattina, venerdì 2 agosto, scandagliando con attenzione il percorso dove per l'ultima volta, mercoledì, il telefono si era agganciato a una cella, in un punto roccioso fra le cime Schüttalkopf e Schroppa.

Non molto distante dal corpo erano presenti un materassino e un sacco a pelo: è ipotizzabile che l'uomo si sia accampato in quota da solo e abbia dormito all'addiaccio, forse per tentare una salita alle tante impervie vette della zona nelle prime ore del mattino. Qualcosa però è andato evidentemente storto.

I conoscenti dell'escursionista non avevano sue notizie da molti giorni, da lunedì, ma nessuno fino a giovedì aveva lanciato l'allarme. Pare che il turista fosse solito avventurarsi in solitaria per molti giorni in montagna senza comunicare con nessuno.