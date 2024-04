Trovato morto in un tir nel parcheggio del supermercato Panorama di Marghera: era scomparso da giorni

video suggerito

Supermercato Panorama di Marghera (Google Maps).

Il corpo di un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all'interno di un tir nel parcheggio del supermercato Panorama di Marghera (Venezia). È successo intorno alle 9 di oggi, domenica 21 aprile. Il cadavere si trovava nell'abitacolo del camion, che utilizzava per lavorare.

L'uomo, infatti, è un camionista di nazionalità greca e da giorni non aveva più fatto avere notizie alla sua azienda, risultando irreperibile. A mettersi sulle sue tracce un collega che ha rintracciato il mezzo parcheggiato a Marghera in via Orsato.

Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il Pm per gli accertamenti del caso. La segnalazione che i militari domenica hanno ricevuto da Marghera sarebbe arrivata da operatori della logistica, che probabilmente conoscevano il mezzo, i quali, dopo aver provato a chiamare e sollecitare una risposta dell'uomo all'interno, non avevano ricevuto alcuna risposta. Da quel momento è scattato l'allarme.

Dalle prime indiscrezioni, la causa della morte sarebbe stata un malore improvviso. Il medico legale, a una prima ispezione sul corpo, non avrebbe riscontrato segni di violenza.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria veneziana, che con ogni probabilità lo consegnerà già nelle prossime ore ai famigliari, non essendoci apparente necessità di ulteriori esami.