Trovato morto in casa a Colofosco dopo viaggio in Zambia: "Si sospetta caso di malaria". Ricoverata la sorella Sono in corso accertamenti sulla morte di Gary Petrin, noto imprenditore 64enne, trovato senza vita nella villa di famiglia di Colofosco di Susegana: possibile si tratti di malaria. Anche la sorella, con cui era stato in viaggio in Zambia, sarebbe ricoverata.

A cura di Ida Artiaco

Potrebbe essere morto a causa della malaria Gary Petrin, noto imprenditore 64enne, trovato senza vita nella villa di famiglia di Colofosco di Susegana nei giorni scorsi. L'uomo era infatti appena tornato da un viaggio in Zambia quando si è verificata la tragedia e anche la sorella, che era partita con lui, sarebbe ricoverata con i sintomi tipici della malattia.

Il sospetto che si tratti di malaria è stato confermato anche dall'Azienda Sanitaria, che fa sapere che faranno tutti gli esami del caso. Il corpo senza vita del 64enne è stato trovato ieri mattina dopo che la sorella, preoccupata perché il fratello non rispondeva al telefono, ha allertato le forze dell'ordine. Entrambi erano tornati 5 giorni prima da una vacanza in Africa. Anche lei 60 anni, non si sentiva bene, così è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Gary Petrin era un noto imprenditore, originario di Ndola in Zambia, dove aveva fondato una società di fotocopiatrici e un B&B. Viveva da tempo in Svizzera, ma aveva deciso di tornare nella villa di famiglia a Colfosco. La salma è attualmente all'Ospedale "Ca' Foncello" di Treviso per ulteriori accertamenti. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha lasciato sotto choc familiari e conoscenti. Come segnala l'Ulss, la malattia si trasmette per puntura di zanzara e non per contatto con persona malata, quindi non servono misure di igiene pubblica.

Come ricorda l'Istituto superiore di Sanità sul proprio sito ufficiale, "la malaria è una malattia causata da protozoi parassiti appartenenti al genere Plasmodium il cui ciclo biologico si svolge in due ospiti obbligati, un vertebrato, come ospite intermedio e una femmina di zanzara come ospite definitivo, detto anche vettore. I sintomi, a seconda della specie di plasmodio, compaiono dopo 7, 15 o più giorni dalla puntura della zanzara infetta. Sono di varia natura, ma solitamente consistono in febbre, spesso molto alta, mal di testa, vomito, diarrea, sudorazioni e brividi scuotenti, tutti sintomi, almeno inizialmente, comuni a una qualsiasi sindrome influenzale o ad altre infezioni". Poco più di un mese fa anche Andrea Poloni, 55enne di Trevignano, aveva perso la vita a causa della malaria dopo essere rientrato da un viaggio in Congo.