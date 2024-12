video suggerito

Andrea Poloni morto di malaria, la compagna: "Era partito senza profilassi, continueremo i suoi progetti" Parla la compagna di Andrea Poloni, il 55enne di Trevignano (Treviso) morto di malaria dopo essere tornato da un viaggio in Congo: "Non posso pensare che non c'è più. Eravamo qui per portare avanti progetti umanitari".

A cura di Ida Artiaco

"Non posso pensare che non c’è più. Eravamo qui per portare avanti progetti umanitari". È distrutta Carol Yanga Ilako, compagna di Andrea Poloni, il 55enne di Trevignano (Treviso) morto di malaria dopo essere tornato da un viaggio in Africa. Come riporta Il Gazzettino, la donna ha anche ricordato come nessuno dei due si sia "sottoposto alla profilassi antimalarica, nè io nè Andrea".

Ma mentre lei non ha avuto sintomi, lui ha avuto la peggio. Poloni aveva iniziato ad accusare febbre durante il viaggio di ritorno verso il Belgio dal Congo, dove proprio insieme alla compagna portava avanti iniziative benefiche per sostenere la comunità di Mbandaka tramite l'associazione Banga Ekanga.

Una volta a casa era stato un po' meglio ma durante la notte tra sabato e domenica la temperatura era salita fino a 39 gradi, per poi scendere nuovamente. È stata la figlia 21enne due giorni dopo a trovare il padre senza vita nella sua abitazione dopo che non rispondeva più al telefono.

Inizialmente si è pensato che l'uomo potesse aver contratto il virus misterioso che in Congo ha fatto decine di morti, ma ieri è arrivata la conferma dallo Spallanzani di Roma che si è trattato di un caso di malaria. Ma la Regione Veneto ha precisato con una nota che "sono comunque in corso ulteriori approfondimenti diagnostici per escludere eventuali altre infezioni concomitanti che possono costituire un rischio per la salute pubblica". Servirà, quindi, qualche altro giorno per conoscere i risultati delle ulteriori analisi e capire se Poloni avesse contratto, oltre alla malaria, anche altre malattie che l'hanno portato al decesso avvenuto lunedì pomeriggio scorso nella sua abitazione. La figlia 21enne dell'uomo, unica conoscente entrata in contatto con lui dopo il rientro in Italia, resta per il momento sotto osservazione.