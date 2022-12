Uomo trovato morto in casa a Cesena, era nudo e avvolto dalle lucine di Natale Un uomo di 76 anni, Mario Ricci, è stato trovato morto nel suo appartamento a Cesena: era riverso a terra, nudo e avvolto dalla lucine di Natale. A trovarlo una vicina di casa.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Era nudo, disteso sul pavimento, con le lucine di Natale avvolte intorno al collo e alle caviglie. È stato trovato morto così Mario Ricci, il 76enne di Cesena sul cui decesso stanno ora indagando le forze dell'ordine. Sono tanti gli elementi senza risposta e che hanno spinto la locale procura a indagare.

Ricci viveva in una palazzina di via Marconi, e a lanciare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stato proprio una vicina dell'uomo che lo ha trovato riverso sul pavimento della cucina. I soccorsi sono sopraggiunti immediatamente insieme con le forze dell'ordine: la donna, che era solita fargli visita perché sapeva che il 76enne viveva da solo, ha raccontato di averlo trovato sul pavimento della cucina.

L'uomo, stando a quanto si apprende, era completamente nudo e avvolto da alcune lucine di Natale, di quelle che si usano per addobbare l'albero. I soccorritori del 118 purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, Federica Messina, il 76enne era morto da almeno 24 ore. Un decesso dai tanti interrogativi che ha spinto così gli inquirenti a indagare.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale sarebbero al momento l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un incidente domestico: Ricci sarebbe rimasto folgorato dopo aver preso la scossa dai cavi elettrici, cadendo a terra, colto da malore. Per corroborare questa tesi sono stati chiamati immediatamente i tecnici dell’Enel, prima di tutto per verificare lo stato del dispositivo salvavita e capire se l'impianto elettrico fosse a norma o difettoso.