Trovato morto Davide Businaro, era scomparso da domenica a Casarsa Il corpo trovato nella zona dove si sono concentrate le ricerche di Davide Businaro, il cinquantenne di Casarsa della Delizia scomparso da domenica scorsa. Nella stessa zona era stata già ritrovata la sua moto.

A cura di Susanna Picone

Triste epilogo per Davide Businaro: l’uomo di 50 anni che risultava scomparso da domenica scorsa è stato trovato morto. Il suo corpo senza vita è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco a Socchieve (Udine), in Carnia.

Davide Businaro, di Casarsa della Delizia (Pordenone), si era allontanato da casa domenica scorsa in motocicletta. Moto che era stata già ritrovata un paio di giorni fa ad Avaris, nello stesso comune dove è stato trovato il corpo ormai privo di vita.

Le indagini sul caso sono affidate alla Guardia di finanza ma, stando a quanto si apprende, si escluderebbero responsabilità di terzi. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Udine, che ha informato quella di Pordenone e la Prefettura, che aveva attivato il piano di ricerca delle persone scomparse.

Businaro era uscito di casa domenica scorsa in sella alla sua Yamaha, senza portare con sé il cellulare. La famiglia, preoccupata, aveva prontamente allertato le autorità, che avevano avviato le ricerche divolgando la foto dell’uomo per raccogliere eventuali segnalazioni. Parenti e amici avevano inoltre condiviso diversi appelli sui social per cercare di rendere più rapida ed efficace la ricerca dello scomparso.

"Oggi è stata una lunga giornata che ha coinvolto oltre 80 persone tra Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardie forestali, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e gli amici a 4 zampe dall’olfatto prodigioso. Davide non è ancora stato trovato ma questo giorno trascorso è un giorno in più che ci avvicina all’epilogo di questa storia. Riportiamo a casa un padre, un marito, un figlio…ed un amico. Il mio cuore si unisce a quello di tutte le persone che oggi hanno corso, sudato e rischiato ma anche a chi da casa ci da la forza di continuare. Grazie a tutti", uno dei tanti messaggi condivisi nelle scorse ore su Facebook.