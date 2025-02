video suggerito

Trovato cadavere in un fosso a Massarosa: è Nicola Persano, era scomparso il giorno di Natale È stato ritrovato in un fosso di campagna vicino Massarosa (Lucca) il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo che secondo le prime indiscrezioni appartiene a Nicola Persano, 76 anni, scomparso dal 25 dicembre 2024 dalla sua abitazione di Camaiore. Il sindaco: "Preoccupazione e sconforto in tutta la nostra comunità".

A cura di Ida Artiaco

Nicola Persano (Immagine da Facebook).

È stato ritrovato nelle scorse ore in un fosso di campagna vicino Massarosa (Lucca) il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo che secondo le prime indiscrezioni appartiene a Nicola Persano, 76 anni, scomparso dal 25 dicembre 2024 dalla sua abitazione di Camaiore, il comune accanto. Gli accertamenti sono in corso per avere l'ufficialità che si tratti proprio di lui, e la famiglia è stata avvisata. L'allarme è stato lanciato da un passante che portava fuori il cane.

Anche il sindaco di Camaiore ha commentato la notizia: "Questa mattina, nelle campagne di Massarosa, è stato trovato il corpo senza vita di Nicola Persano, il cittadino camaiorese scomparso il giorno di Natale. Il più triste epilogo per una dolorosa storia che ha generato preoccupazione e sconforto in tutta la nostra comunità, specialmente in chi lo conosceva e gli era amico. Alla moglie, al figlio e a tutta famiglia di Nicola il più caloroso abbraccio e il più profondo cordoglio mio e di tutta l’Amministrazione Comunale", si legge sulla pagina Facebook di Nicola Pierucci.

Fu proprio la famiglia dell'anziano a lanciare l'allarme per la sua sparizione a Natale dello scorso anno. Il 76enne uscì da casa per fare una passeggiata e poi fece perdere le sue tracce.

Da allora sono state battute palmo a palmo tutte le zone di Camaiore, Capezzano, Lido, Piano di Mommio e dintorni, in Versilia, anche grazie alle unità cinofile e con l'ausilio dell'elicottero Drago, dell'uomo non c'era nessuna traccia. Se ne occupò anche la trasmissione tv Chi l'ha visto? e il figlio dell'uomo ogni giorno ha continuato a postare su Facebook la foto del padre con l'invito a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi possibile avvistamento. Fino al tragico epilogo di oggi. Accanto al corpo senza vita rinvenuto oggi in un fosso di scolo che costeggia l'autostrada A12, vicino al casello di Camaiore, in un punto non molto visibile, sarebbe stato trovato anche lo scacciamosche, di cui Persano era sempre in possesso, oltre a indumenti che confermerebbero l’identità dell’uomo. Gli accertamenti proseguono a che per stabilire la causa del decesso.