Trovato cadavere durante battuta di caccia in Sardegna: “Forse Alessandro Zaniboni scomparso nel 2021” Ritrovato un cadavere nel Supramonte, in Sardegna. Secondo gli inquirenti, potrebbe trattarsi di Alessandro Zaniboni, l’ingegnere di 55 anni scomparso nel 2021.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica durante una battuta di caccia nel Supramonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì e gli agenti del commissariato di Polizia del posto. Per dare un'identità ai resti umani sarà necessario un esame del Dna. Per il momento, chi indaga ritiene che il cadavere ritrovato possa essere quello di Alessandro Zaniboni, il geometra scomparso il 25 luglio di un anno fa dalla sua abitazione di Lotzorai.

Del 55enne di Gorizia si erano perse le tracce nell'estate del 2021. L'ingegnere specializzato in piattaforme petroliere era arrivato in Sardegna da Grado per seguire una commessa in lavorazione all’Intermare di Arbatax. L'uomo potrebbe essere scomparso sul sentiero tra Bidonie e Codule, ma la dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire.

L’ingegnere Alessandro Zaniboni

Il giallo della scomparsa

La scomparsa di Zaniboni era stata fin da subito un giallo. In un primo momento gli inquirenti avevano pensato che l'uomo potesse essersi perso durante un'escursione tra Bidonie e Codule. La sua auto era stata ritrovata a circa 1o chilometri dalla sua abitazione, evidenza che ha portato gli inquirenti ad escludere un incidente durante la scampagnata.

Dopo il recupero della vettura, le forze dell'ordine avevano portato avanti le ricerche dell'ingegnere per settimane con l'aiuto del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia, unità cinofile e molecolari, elicotteri e droni.

Le operazioni però non avevano mai dato i frutti sperati, almeno fino a domenica. Solo l'esame del Dna potrà dare la certezza che il corpo senza vita ritrovato sia proprio quello dell'ingegnere di Grado. Si spera che l'esame autoptico possa fornire informazioni sulle dinamiche del decesso

Nel frattempo la famiglia del tecnico è stata allertata ed è ora in attesa di ulteriori notizie.