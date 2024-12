video suggerito

Trovato a Ovada il corpo senza vita di Franca Caruzzo: la donna era scomparsa da Masone il 15 dicembre Franca Caruzzo, 65 anni, era scomparsa a Masone, in provincia di Genova, lo scorso 15 dicembre. Nella serata di ieri, martedì 23, dopo otto giorni di ricerche, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato a Ovada, nei pressi del torrente Orba. A dare la notizia sono stati i Carabinieri.

A cura di Eleonora Panseri

Franca Caruzzo, 65 anni.

Franca Caruzzo, 65 anni era scomparsa a Masone, in provincia di Genova, lo scorso 15 dicembre. Nella serata di ieri, martedì 23, dopo 8 giorni di ricerche, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato a Ovada (Alessandria).

A dare la notizia oggi sono stati i Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, competenti sul territorio. A quanto si apprende e come riporta su X anche il programma Rai Chi l'ha Visto?, che si era occupato del caso, il cadavere della donna è stato rinvenuto fuori città, in una zona poco frequentata, nelle vicinanze del torrente Orba.

Ad avvisare i militari nel tardo pomeriggio di ieri pare sia stato un passante che ha notato il corpo è ha lanciato l'allarme. La salma è stata immediatamente trasportata all'obitorio di Alessandria e adesso è a disposizione della Procura che dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia.

Sulla base delle prime informazioni diffuse, non si dovrebbe trattare di una morte violenta. Ma per chiarire le cause del decesso potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti. Il 15 dicembre la donna, insegnante di professione, era stata avvistata da un conoscente alla stazione ferroviaria di Ovada, poi però non se ne era saputo più nulla.

Il giorno successivo infatti, lunedì 16, si sarebbe dovuta presentare alla scuola elementare di Campo Ligure, dove insegnava, ma lì non era mai arrivata. A lanciare l'allarme e a far partire le ricerche erano stati la scuola stessa, insieme ai familiari e agli amici della donna.

Franca Caruzzo, 65 anni.

I Vigili del Fuoco erano entrati nella sua abitazione alla ricerca di indizi che potessero aiutare a capire dove la donna potesse essersi recata, ma avevano trovato solo il suo gatto Romeo, a cui era molto legata e che era stato successivamente preso in carico dai familiari, e il suo cellulare.

La notizia del decesso ha sconvolto la comunità dove la 65enne abitava. "Dopo giorni di apprensione per la sorte della Sig.ra Franca Caruzzo, la comunità masonese porge sentite condoglianze alla famiglia, stringendosi al dolore dei figli e di tutti i suoi cari", si legge in un post pubblicato su Facebook dal Comune di Masone.

"La responsabile e tutti gli operatori del CAD (Centro di Assistenza Domiciliare, ndr) La Carezza si stringono in un abbraccio ai familiari di Franca Caruzzo per la loro immensa perdita. – si legge in un altro post pubblicato sui social network da chi conosceva la donna – Ciao Franca, che la terra ti sia lieve".