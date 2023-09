Trovano bomba carta e la fanno esplodere senza miccia: 21enne perde un braccio, due feriti a Venezia Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 21enne avrebbe creato una scia di polvere da sparo nel tentativo di far esplodere la bomba carta, che era senza miccia. Altri due ragazzi 16enni feriti dalle schegge.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 21 anni con la mano amputata e mezzo braccio sinistro dilaniato e altri due ragazzi 16enni feriti dalle schegge di una bomba carta fatta esplodere incautamente. È il bilancio di un assurdo quanto pericoloso gesto messo in atto da un gruppo di giovani a Mirano, nel Veneziano, nella giornata di sabato. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri quando, poco dopo le 17.30, una chiamata di emergenza ha avvertito che un ragazzo era stato gravemente ferito sotto un cavalcavia dell'autostrada in via Novello.

Quando sono giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato il 21enne in una pozza di sangue con le dita, la mano, il polso e parte dell'avambraccio letteralmente strappati via. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Dopo le visite, fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo di vita dai medici ma ci sono poche speranze di potergli ricostruire l'arto. Trasportati in ospedale anche i due 16enni ma le loro ferite si sono rivelate lievi e sono stati dimessi dopo le medicazioni del caso. Nessuna ferita per altri due giovani che erano sul posto.

Sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per stabilire la dinamica dei fatti ma soprattutto l'origine del grosso petardo. I giovani hanno raccontato di averlo trovato in zona e di aver cercato di farlo esplodere ma su questa versione ci son molti dubbi degli inquirenti. Tra le ipotesi anche quella che la bomba carta sia stata confezionata appositamente e poi portata sul posto per farla esplodere

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 21enne ferito gravemente avrebbe creato una scia di polvere da sparo nel tentativo di far esplodere la bomba carta, che era senza miccia. Si sarebbe poi avvicinato con l'accendino ma a questo punto qualcosa è andato storto e l'esplosione lo ha colpito in pieno.