Troppi biglietti, festa dei maturandi finisce nel caos a Bressanone: in 200 forzano il cordone di polizia

A cura di Antonio Palma

Una serata di allegria tra giovani e giovanissimi si è trasformata in caos la scorsa notte a Bressanone, in Provincia di Bolzano. Durante il "Maturaball", la festa dei maturandi, sono dovute intervenire in maniera massiccia le forze dell'ordine quando ci si è accorti che la situazione era sfuggita di mano a causa dei troppi ingressi rispetto alla reale capienza della struttura, il Forum della città vescovile.

Nel locale, che può ospitare fino a mille persone, si erano presentati molti più giovani molto probabilmente a causa dei troppi biglietti venduti. Sul posto sono accorsi Polizia di Stato e Carabinieri che, insieme agli addetti, hanno formato un cordone per impedire altri ingressi ma circa 200 giovani hanno tentato di sfondare il cordone con momenti di tensione e caos.

A peggiorare le cose la presenza all'interno di una ragazzina di 15 anni svenuta nei bagni per aver abusato di sostanze alcoliche. Nonostante l'allarme e l'arrivo del personale medico sul posto, infatti, per diversi minuti i soccorsi non hanno potuto accedere alla struttura a causa della ressa ma anche dei vetri e dei cocci di bottiglie finite a terra durante il tentativo di sfondamento del cordone.

La situazione ha rischiato di generare anche oltre fino a quando il questore di Bolzano è intervenuto imponendo lo stop alla musica e alla serata con l'accensione di tutte le luci in sala. "Quella che doveva essere una serata di festa si è purtroppo conclusa nel peggiore dei modi a causa della improvvisazione e della mancanza di professionalità dimostrata dagli organizzatori, nonché del comportamento violento e incurante della salute e della sicurezza dei giovani, in buona parte minorenni" ha affermato il questore, aggiungendo: "La mia decisione di sospendere il ‘Maturaball', in questo contesto, si è resa necessaria per garantire la sicurezza e l'incolumità' di centinaia di ragazzi a fronte di una situazione che avrebbe potuto facilmente trasformarsi in tragedia".

Intanto sono scattate le indagini per individuare i responsabili della somministrazione di sostanze alcooliche alla minorenne e coloro che hanno fomentato il tentativo di forzare il cordone di polizia. Secondo fonti delle forze dell'ordine, nel mirino anche gli organizzatori del ‘Maturaball' per non aver rispettato le norme sulla capienza. il sindaco di Bressanone intanto dice di voler discutere "modifiche al regolamento del Forum per i Maturaball" perché "L'abuso di alcol fra i giovani è un grosso problema per tutto l'Alto Adige equeste feste forse vanno cambiate".