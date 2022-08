Tromba d’aria in Salento, bagnanti in fuga: volano lettini e ombrelloni. Ferita una donna Una tromba d’aria si è abbattuto in Salento dove centinaia di bagnanti si sono dati alla fuga dalle spiagge. Una donna è rimasta ferita a Torre San Giovanni.

A cura di Chiara Ammendola

Alcune immagini dei bagnanti in fuga in Salento (Facebook)

Paura questo pomeriggio in Salento dove si è abbattuta una tromba d'aria. Particolarmente colpito il litorale di Ugento a Torre San Giovanni in quel momento affollato dai tanti bagnanti che in questo periodo popolano le spiagge: una donna è rimasta ferita da un ombrellone che è stato spazzato via dal vento insieme a tanti altri.

Tante le immagini diffuse sui social dei concitati momenti in cui i bagnanti si sono accorti dell'arrivo della tromba d'aria che in pochi minuti ha portato con sé pioggia e raffiche di vento. Ad avere la peggio i lidi che si trovano nella zona del litorale di Ugento a Torre San Giovanni: particolarmente colpiti due stabilimenti balneari i cui lidi e ombrelloni sono stati spazzati via dalla forza del vento mentre i bagnanti hanno tentato di mettersi al riparo dai tanti oggetti che in quel momento volavano spostati dal vento.

Molte delle sedie a sdraio e dei lettini dei lidi sono stati anche scaraventati in mare, mentre una signora è stata colpita alla testa da un ombrellone ed è stata soccorsa dal personale sanitario. La situazione è ritornata alla normalità nel giro di pochi minuti e i bagnanti sono ritornati in spiaggia ma lo spavento è stato forte così come i danni provocati ad alcuni lidi della zona.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo: qualche giorno fa i bagnanti sono stati messi in fuga da una tromba d'aria che si è abbattuta sulla costa di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, colpendo uno stabilimento. La furia del ciclone arrivato dal mare ha investito in pieno un lido, spazzando via ombrelloni e sdraio e costringendo i vacanzieri ad abbandonare gli stabilimenti balneari.