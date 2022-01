Trieste, trovato il cadavere di un uomo nel parcheggio di un centro commerciale Indaga la polizia di Trieste sul macabro ritrovamento di un cadavere avvenuto questa mattina nel parcheggio di un centro commerciale. La vittima è un uomo di circa 35 anni: nessuna pista è al momento esclusa.

A cura di Chiara Ammendola

Sono stati gli addetti alla sorveglianza giunti come ogni mattina al lavoro a notare il corpo dell'uomo riverso sul pavimento e a lanciare subito l'allarme. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118 per lui non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Il macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina all'interno del parcheggio di un centro commerciale di Trieste.

Il cadavere ritrovato dagli addetti alla sicurezza

La chiamata alle forze dell'ordine è giunta intorno alle 8 quando gli addetti alla sorveglianza hanno trovato il corpo dell'uomo proprio nel parcheggio interrato del centro commerciale “Il Giulia”, in via Giulia, a Trieste. È qui che in pochi minuti sono giunti gli agenti di polizia insieme al magistrato di turno, al personale sanitario del 118 e al medico legale. Quest'ultimo ha effettuato una prima analisi sul corpo dal quale non sono emersi segni evidenti di violenza ma che ha permesso di ipotizzare che il decesso fosse avvenuto presumibilmente da qualche ora.

Non si esclude la morte per trauma

L'area è stata interdetta al passaggio di auto e clienti del centro commerciale per permettere i rilievi necessari all'acquisizione di elementi utili per ricostruire l'accaduto. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo sulle indagini ma stando a quanto trapelato finora al momento non si esclude che il decesso possa essere avvenuto a causa di un trauma. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, avrebbe all'incirca 35 anni.