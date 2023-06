Treviso, ubriaco si schianta contro il cancello di un’abitazione: guidava da anni senza patente Un uomo di 34 anni è stato denunciato in provincia di Treviso dopo aver perso il controllo del furgoncino che stava guidando, schiantandosi contro il cancello di un’abitazione. L’uomo, che si era messo alla guida ubriaco, non aveva mai conseguito la patente.

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri di Treviso hanno effettuato nuovi controlli su strada durante il weekend per contrastare incidenti dovuti all'alcol e all'alta velocità. Nella notte tra sabato e domenica, verso le 4, un uomo di 34 anni è stato fermato sulle strade di Selva di Volpago del Montello. L'uomo aveva perso il controllo del furgone che stava guidando, schiantandosi a tutta velocità contro il cancello di un'abitazione. Sul furgoncino viaggiavano anche altre due persone, sedute sul sedile del passeggero. Entrambe sono rimaste fortunatamente rimaste illese.

Secondo quanto reso noto dalle autorità che si sono occupate del caso, il furgoncino del 34enne è finito contro il cancello di un'abitazione a tutta velocità, accartocciandosi su se stesso. I passeggeri, terrorizzati dallo schianto, sono rimasti fortunatamente illesi e se la sono cavata con un veloce controllo del personale del 118 intervenuto per offrire assistenza ai passeggeri a bordo della vettura. Il 34enne, invece, è stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato positivo con valori superiori al limite consentito dalla legge. Come se non bastasse, da ulteriori controlli effettuati sull'auto e sul suo proprietario, gli agenti si sono accorti che l'uomo non ha mai conseguito la patente di guida. Il 34enne è stato quindi denunciato alle autorità competenti.

Gli altri controlli su strada nel weekend

I controlli delle forze dell'ordine su strada sono andati avanti durante il weekend. Un 62enne è stato denunciato dopo esser stato fermato a Roncade mentre guidava un'auto di grossa cilindrata in stato d'ebbrezza. La patente di guida e la macchina sono state sottoposte sequestrate. Tra sabato e domenica a Valdobbiadene, un 27enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana nascosti all'interno della sua auto. Il giovane è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento sull'uso di stupefacenti e la patente di guida gli è stata ritirata.